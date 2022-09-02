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Происшествия2 сентября 2022 14:00

На Украине погиб 21-летний военнослужащий со Ставрополья

Глава Советского округа выразил соболезнования
Данил Юрков

Военнослужащий из Советского округа Ставропольского края погиб на Украине. О смерти бойца 2 сентября 2022 года написал глава муниципалитета Сергей Воронков и выразил соболезнования родственникам Даниила Тараканова.

— Данилу был 21 год. Он избрал делом жизни служение Отчизне и отдал жизнь в борьбе за мир, во имя безопасности нашей страны и мирной жизни наших соотечественников, – написал глава округа в своих официальных соцсетях.

Даниил Тараканов служил в военной части 54801 – 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку города Ставрополя. Он погиб во время специальной военной операции на территории Украины.