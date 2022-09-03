На Ставрополье выявили 1105 новых случаев заболевания коронавирусом

В Ставропольском крае за минувшие сутки выявлено 1105 новых случаев заражения коронавирусом. В том числе 96 - среди детей. С начала пандемии болезнь подтвердилась в крае 214 742 раза. Актуальные на 3 сентября 2022 года данные о COVID-19 рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Согласно последней информации, за 2 сентября в больницы Ставрополья попали еще 45 инфицированных, и 23 из них - лица, не достигшие 18 лет. И при этом в крае за прошедшие 24 часа не зафиксировали ни одного летального исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Зато выздоровели еще 600 человек. - Чтобы защититься от болезни, не забывайте о мерах эпидпрофилактики, вакцинации и ревакцинации, - отметил в свою очередь глава региона Владимиров. Первый компонент за минувшие сутки в каре получили 2849 человек, а второй - 1369. Всего с начала пандемии COVID-19 вакцинировались двумя компонентами 1,2 млн ставропольцев.