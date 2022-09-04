Жителей Октябрьского района города Ставрополя на 10 дней лишат электроэнергии

Жители нескольких улиц Октябрьского района останутся без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Октябрьского района города Ставрополя будут испытывать неудобства, в связи с проведением плановых ремонтных работ. В «Горэлектросети» рассказали, что с 12 по 22 сентября несколько улиц будут отключены от подачи электроэнергии.

Работы буду проходить с 9 часов утра до 16 часов дня. Отключение пройдет по следующим улицам:

12 сентября 2022 года подача электроэнергии приостановится на: Березовой (№ 2, 4, 6, 8), Ветеранов (№ 9, 16, 18, 20, 22, 24, 28), Чапаева (№ 56, 56/1);

С 13 по 15 сентября подача электроэнергии приостановится на: Ветеранов (№ с 1 по 8, 10, 12, 14), Конечная (№ 1-11), Чапаева (№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 52Б, 52В);

С 16 по 22 сентября (кроме выходных дней) подача приостановится на: 50 лет Победы (№ 38-69), Воловодова (№ 1-19), Конечная (№ 10-17), Чапаева (№ 38, 40 и 54).