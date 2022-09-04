В Ставрополе ранее судимый местный житель избил знакомую

В полицию позвонили неравнодушные ставропольцы, которые рассказали о перепалке двух человек на одной из улиц города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставропольцы обратились в полицию с просьбой разобраться в жестокой перепалке между женщиной и мужчиной. Конфликт между ними произошел на одной из городских улиц.

Полицейские оперативно выдвинулись на место происшествия, которое указали неравнодушные граждане города. Прибыв на место сотрудника правоохранительных органов застали двух жителей Ставрополя. Женщина и мужчина были в гостях у общего знакомого, в какой-то момент у них произошла словесная перепалка, которая переросла в побои.

Ранее судимый 48-летний мужчина избил свою знакомую. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался сотрудникам правоохранительных органов.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью женщины причинен вред средней тяжести.

- По данному факту отдел дознания ОП №3 Управления МВД по городу Ставрополю возбудил в отношении ставропольца уголовное дело за «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.