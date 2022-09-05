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Здоровье5 сентября 2022 5:56

За сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 234 человека

Новых смертельных случаев не выявлено
Данил Юрков

На Ставрополье за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 234 человека, новых смертельных случаев выявлено не было. Об этом сообщает глава края Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Также губернатор отметил, что общее число выздоровевших перешло отметку в 200 тысяч человек. Всего, по информации главы региона, на 5 сентября заболело 216 125 человек, а умерло — 7099.

Новые случаи заражения выявлены у 488 человек. Среди заболевших насчитывается 17 805 детей, выявлено 85 новых случаев заражения среди несовершеннолетних за сутки.

Первый компонент вакцины получили 1 597 820 человек по всему региону, а второй компонент получили 1 222 049 человек.

Губернатор напоминает о мерах эпидпрофилактики, вакцинации и ревакцинации.