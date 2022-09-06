На Ставрополье три человека пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Апанасенковском округе Ставропольского края три человека пострадали в ДТП грузовика и легковушки. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края, ПДД нарушили оба автомобиля.

— По предварительным данным, 5 сентября около 9 утра на 26 км автодороги «Дивное – Рагули – Арзгир» водитель автомобиля ВАЗ-21120, совершая обгон через сплошную линию, допустила столкновение с грузовым ГАЗоном, который совершал поворот налево до нанесенной прерывистой линии, – пишет пресс-служба ведомства.

В больницу доставлены водитель ВАЗа и две пассажирки – жительницы Апанасенковского и Ипатовского округов. Как оказалось, 30-летняя водитель “двенадцатой” – начинающий водитель, стаж ее вождения всего 1 год.

Водитель грузовика, 24-летний местный житель, является злостным нарушителем ПДД. За два года он 13 раз получал штрафы за превышение скорости.

Степень ответственности водителей устанавливается, однако за выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД обоим водителям грозит лишение прав.