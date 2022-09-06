МТС увеличила скорость 4G-интернета в парке Махачкалы

Парк культуры и отдыха Ленинского Комсомола в Махачкале - одно из любимых мест горожан и приезжих. Здесь практически каждую неделю проходят массовые мероприятия. Недавно, к примеру, в парке отмечали День конституции Республики Дагестан, немногим ранее прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию начала Битвы за Кавказ. Ко Дню семьи, любви и верности был организован семейный забег.

Улучшение покрытия и увеличение скорости мобильного интернета на территории парка и в соседнем жилом районе стало для всех приятным сюрпризом. Теперь отдыхающие тут жители и гости республики смогут делиться фото и видеоконтентом из любой точки, включая самые отдаленные уголки. Можно будет вести эфиры с мероприятий, оперативно публиковать фото в соцсетях с места события и активно общаться в мессенджерах.

Пользоваться скоростным мобильным интернетом (совершать покупки в онлайн-магазинах, проходить онлайн-обучение и многое другое) смогут и живущие рядом с парком махачкалинцы.