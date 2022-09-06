В Ессентуки поставили более 20 тысяч вакцин от гриппа

В Ессентуки завезли более 20 тысяч вакцин от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

На Ставрополье уже стартует прививочная кампания от гриппа. Вакцинируют от болезни сезонно, мероприятия затрагивает взрослое и детское население города. Прививку "Ультрикс Квадри" с актуальным штаммом в Ессентуках получили уже 500 детей от полугода до девяти лет. Вакцину "СОВИГРИПП", которую используют для детей от десяти до 17 лет, вскоре поставят в город.

- Прививки, традиционно, ставятся на базе лечебного учреждения, а также медицинских кабинетов в детских садах и школах курорта. Медики особо отмечают, что вакцинация, как и прежде, проводится исключительно с согласия родителей на добровольной основе, - говорится в сообщении администрации.

Для взрослых в Ессентуках подготовлено 14,5 тысяч доз "СОВИГРИПП" и еще 700 "Ультрикс Квадри". Вакцинацию можно пройти в городской поликлинике, в кабине №314, с понедельника по пятницу с восьми до 16 часов. Перед прививкой надо пройти осмотр терапевта и аллерголога.

Ожидается, что в этом сезоне грипп начнет бушевать раньше обычного - уже в середине осени, а не в декабре, как было ранее. При этом специалисты прогнозируют максимальный подъем заболеваемости гриппа за последние три года.