18-летний водитель устроил гонки с полицией по дворам в Ставрополе

В Ставрополе 18-летний местный житель устроил погоню с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Неадекватного водителя заметили, когда он пронесся мимо экипажа с превышением скорости. Сначала погоня шла по обычным дорогам, но затем водитель свернул во дворы. Уехать ему не удалось. Когда он осознал, что полицейские загнали его в тупик, парень вместе с пассажирами попытался скрыться с места.

- Сначала гражданин сообщил, что был пассажиром, но потом признался, что испугался ответственности, так как прав еще не получал, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.

На парня было составлено несколько административных протоколов за управление без прав и нарушение правил дорожного движения. Водитель сейчас находится в дежурной части, откуда его доставят в суд для принятия решения о наказании.