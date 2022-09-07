Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 6:55

Дорожные камеры Ставрополья теперь фиксируют непристегнутых водителей

Нововведение действует с прошлого месяца
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД по СК

Фото: УГИБДД по СК

Камеры на дорогах Ставропольского края с августа 2022 года фиксируют нарушение правил применения ремней безопасности водителем и пассажиром. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону, отметив, что одна - в сутки регистрирует около 150 таких нарушений.

Всего же на территории Ставрополья в рамках реализации местного проекта «Безопасность дорожного движения» работают 240 комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как уточняют в Госавтоинспекции СК, помимо скоростного режима, они фиксируют выезд на встречную полосу, за стоп-линию, непредоставление преимущества в движении пешеходу, проезд на «красный», нарушение движения по полосам, поворот или разворот через сплошную линию и даже также перегруз.