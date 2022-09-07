Дорожные камеры Ставрополья теперь фиксируют непристегнутых водителей

Фото: УГИБДД по СК

Камеры на дорогах Ставропольского края с августа 2022 года фиксируют нарушение правил применения ремней безопасности водителем и пассажиром. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону, отметив, что одна - в сутки регистрирует около 150 таких нарушений.

Всего же на территории Ставрополья в рамках реализации местного проекта «Безопасность дорожного движения» работают 240 комплексов автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как уточняют в Госавтоинспекции СК, помимо скоростного режима, они фиксируют выезд на встречную полосу, за стоп-линию, непредоставление преимущества в движении пешеходу, проезд на «красный», нарушение движения по полосам, поворот или разворот через сплошную линию и даже также перегруз.