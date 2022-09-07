В Ставрополе определен перевозчик по 39-му маршруту

В Ставрополе на заседании миндора определили перевозчика по маршруту № 39М. По действующему законодательству, транспорт должен приступить к работе в течение 90 суток.

Ранее в краевом центре этот маршрут считался одним из проблемных. Местные жители были недовольны сбоями в работе маршрутного транспорта.

В конце августа стали известны результаты конкурсного отбора перевозчиков для муниципального маршрута. В течение 90 дней перевозчик должен выпустить на линию 32 автобуса малой вместимости и определиться с тарифом.