Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 8:24

В Ставрополе определен перевозчик по 39-му маршруту

Запуск транспорта должен состояться в течение 90 дней
Алина МАКСИМОВА

В Ставрополе на заседании миндора определили перевозчика по маршруту № 39М. По действующему законодательству, транспорт должен приступить к работе в течение 90 суток.

Ранее в краевом центре этот маршрут считался одним из проблемных. Местные жители были недовольны сбоями в работе маршрутного транспорта.

В конце августа стали известны результаты конкурсного отбора перевозчиков для муниципального маршрута. В течение 90 дней перевозчик должен выпустить на линию 32 автобуса малой вместимости и определиться с тарифом.