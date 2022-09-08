Пенсионер из Георгиевска семь раз ударил неприятную 80-летнюю соседку молотком по голове

Конфликт пенсионеров на Ставрополье едва не закончился трагедией Фото: СУ СКР по СК

На Ставрополье 62-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство 80-летней соседки. Причина жесткого нападения - она была неприятна пенсионеру.

По информации Георгиевской межрайонной прокуратуры, ссора, едва не закончившаяся трагедией, произошла в мае 2022 года.

- У злоумышленника произошел конфликт со своей 80-летней соседкой, в ходе которого, испытывая личную неприязнь к последней, мужчина нанес ей не менее семи ударов молотком в область головы и двух ударов ножом в область туловища, - уточнили в надзорном ведомстве.

А вот дальше пожилой женщине повезло, насколько это слово может быть уместно в данной ситуации.

Мужчина покинул дом, где все произошло, а по пути сообщил о совершенном преступлении знакомой пенсионерки - он был уверен, что убил ее. Перепуганная соседка вызвала Скорую. Оказалось, что женщина была жива, ее удалось спасти, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Нападавший стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Материалы направлено в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу.