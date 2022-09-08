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Общество8 сентября 2022 15:05

На Ставрополье в 2023 году капитально отремонтируют 13 школ

Работы проведут в рамках президентской программы
Данил Юрков

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие во всероссийском совещании, посвященном программе модернизации школ. После совещания глава региона сообщил, что в 2022 году будет отремонтировано 11 школ, а в 2023 – еще 13.

— Цель ремонта – на годы вперед создать лучшие условия для учебы и развития наших детей. Чтобы и первый, и последний звонки раздавались в стенах современных, светлых, комфортных школ. Где есть всё, чтобы росли знания, раскрывались таланты и способности, загорались детские глаза, создавались первые жизненные успехи, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

В общей сложности губернатор рассчитывает при поддержке президентской программы “привести в порядок” больше 300 школ. В данный момент подана заявка на получение средств для капитального ремонта еще 82 школ.