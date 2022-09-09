В Ставрополе 10 сентября пройдет праздничная ярмарка выходного дня

Уже 17 сентября столица региона отметит юбилей, в преддверии праздника, 10 сентября, с 8:00 на улице Доваторцев, 13 пройдет ярмарка выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Ставрополя.

— Широкий ассортимент овощей, фруктов представят сельхозпредприятия края. Гостям ярмарки предложат картофель по низким ценам, который привезут несколько грузовиков. Сырные и колбасные деликатесы от производителей региона порадуют гурманов, – пишут в ведомстве.

Также напомним, что на Ставрополье к 2030 году планируют реализовать 40 проектов стоимостью в 700 млрд рублей. Некоторые проекты уже прошли защиту в Правительстве РФ. Благодаря разработкам рабочих мест в крае должно стать на 20 тысяч больше, чем на данный момент. Губернатор Владимир Владимиров поставил сроки и задачи для выполнения.