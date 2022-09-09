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Происшествия9 сентября 2022 10:18

Пьяный ставрополец сообщил о минировании пассажирского автобуса

Это произошло из-за того, что мужчину высадили из транспорта за потасовку. Минирование оказалось ложным
Данил Юрков

В Невинномысске нашли мужчину, который 30 августа, будучи пьяным, позвонил в дежурную часть МВД и, представившись сотрудником полиции, сообщил о минировании автобуса. После проверки информация не нашла своего подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В тот же день правоохранителями был установлен 28-летний житель села Кочубеевского. Оперативники выяснили, что звонок он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что водитель высадил его из общественного транспорта за потасовку, – уточняет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В данный момент на мужчину возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложной информации об акте террористической деятельности с объектами социальной инфраструктуры. Это грозит мужчине лишением свободы на срок от 3 до 5 лет либо штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.