Пьяный ставрополец сообщил о минировании пассажирского автобуса

В Невинномысске нашли мужчину, который 30 августа, будучи пьяным, позвонил в дежурную часть МВД и, представившись сотрудником полиции, сообщил о минировании автобуса. После проверки информация не нашла своего подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

— В тот же день правоохранителями был установлен 28-летний житель села Кочубеевского. Оперативники выяснили, что звонок он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что водитель высадил его из общественного транспорта за потасовку, – уточняет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В данный момент на мужчину возбуждено уголовное дело за дачу заведомо ложной информации об акте террористической деятельности с объектами социальной инфраструктуры. Это грозит мужчине лишением свободы на срок от 3 до 5 лет либо штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.