За обман 55 покупателей на Ставрополье осудят мошенников из интернет-магазина

Молодые жители Минераловодского городского округа Ставропольского края сядут на скамью подсудимых за обман 55 покупателей через интернет-магазин. Подробности мошенничества рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обвиняемым от 20 до 28 лет. Всего судить будут пятерых, один из них магазин на сетевой площадке открыл, дав заманчивую рекламу о больших скидках на разный товар. Двое других подельников работали операторами, общаясь с потенциальными клиентами, обзванивая людей, оставивших заявки на приобретение заказа.

Они же убеждали собеседников оплатить товар наложенным платежом. В итоге клиентам вместо заказанного приходила земля в пакете или товар, не соответствующий заявленному. Еще двоих аферистов пришлось привлечь на фоне «раскрутки» нечестного бизнеса для упаковки заказов.

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей, дело передано в суд для рассмотрения.