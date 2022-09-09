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Происшествия9 сентября 2022 10:52

За обман 55 покупателей на Ставрополье осудят мошенников из интернет-магазина

Ущерб составил 250 тысяч рублей
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Молодые жители Минераловодского городского округа Ставропольского края сядут на скамью подсудимых за обман 55 покупателей через интернет-магазин. Подробности мошенничества рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обвиняемым от 20 до 28 лет. Всего судить будут пятерых, один из них магазин на сетевой площадке открыл, дав заманчивую рекламу о больших скидках на разный товар. Двое других подельников работали операторами, общаясь с потенциальными клиентами, обзванивая людей, оставивших заявки на приобретение заказа.

Они же убеждали собеседников оплатить товар наложенным платежом. В итоге клиентам вместо заказанного приходила земля в пакете или товар, не соответствующий заявленному. Еще двоих аферистов пришлось привлечь на фоне «раскрутки» нечестного бизнеса для упаковки заказов.

Ущерб оценили в 250 тысяч рублей, дело передано в суд для рассмотрения.