Жительница Ставрополья ответит за ложный донос о краже украшений подругой

В полицию Грачевского округа обратилась 34-летняя жительница села Грачевка, заявив, что подруга украла у нее ювелирное украшение. Пропажу потерпевшая заметила после ухода гостей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Женщину при приеме заявления предупредили, что за ложное обвинение ей грозит уголовная ответственность.

— В ходе проведенных мероприятий установлено, что женщина намеренно выдумала историю с кражей имущества. В отделе полиции гражданка свой поступок объяснила желанием навредить подруге, с которой находится в неприязненных отношениях, – пишет ведомство.

Теперь потерпевшая стала фигуранткой уголовного дела за заведомо ложный донос.

Еще одним фигурантом уголовного дела стал ставрополец, который дважды попался на вождении в нетрезвом виде. Виновному назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.