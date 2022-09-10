В Буденновске полицейские пресекли попытку продажи марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Буденновского округа получили наводку о том, что некий молодой человек продает марихуану, раскидывая по городу закладки. Злоумышленника задержала полиция на одной из улиц Буденновска, когда он прятал сверток с наркотиком.

— В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружено и изъято около 30 свертков с веществом растительного происхождения, признанного по результатам экспертизы марихуаной, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После досмотра 22-летнего жителя Минеральных вод доставили в окружной отдел. В содеянном он сознался. Теперь на парня заведено уголовное дело «за покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере». По ходатайству следователя в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.