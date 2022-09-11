В Лермонтове подросток на мопеде сорвался с обрыва на горе Бештау

Фото: УГИБДД по СК

В Лермонтове подросток на мопеде сорвался с обрыва на кольцевой дороге горы Бештау. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Авария случилась вечером 10 сентября. Парень ехал на скутере Хонда к мужском монастырю на горе Бештау, не справился с управлением и сорвался в обрыв. Водитель сам сообщил о происшествии взрослым, ему диагностировали ушиб легкого. Отмечается, что от травм головы его спас мотошлем.

Фото: УГИБДД по СК

- По факту автоаварии проводится проверка, подключены родители скутериста-бесправника и инспекция по делам несовершеннолетних, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставрополью.