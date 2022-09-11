На Ставрополье из-за потопа в отделе полиции были уничтожены дела

В Ставропольском крае проводят проверку по факту уничтожения материалов административных дел в отделе полиции Грачевского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации ведомства, в 2021 году в отделе случился потоп. Несчастный случай задел помещение, где хранились материалы административных дел. Из-за халатности ответственного сотрудника документы были уничтожены.

- В настоящее время следователем СК России выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что ведомство после проверки уволила сотрудника из органов внутренних дел. В ряде Telegram-каналов рассказывают, что ответственный полицейский сжег эти дела - мотивом якобы стало желание скрыть ошибки.