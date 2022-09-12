На Ставрополье остановили автомобиль с пистолетом и сильнодействующими веществами

Автоинспекторы попытались остановить тонированную «Лада Приору», однако водитель на требования правоохранителей внимания не обратил и поехал дальше. По ходу движения из машины выбрасывались части оружия и другие вещи. Погоня закончилось остановкой машины и задержанием граждан. Об этом сообщает пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— В результате с обочины трассы «Георгиевск – Пятигорск» инспекторами были подобраны части травматического пистолета, который числился в федеральном розыске и проходил по уголовному делу, возбужденному органами внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, а также сумка с 18 пластинами и 11 флаконами рецептурных лекарств, содержащих сильнодействующие вещества, ограниченные в обороте, – пишет ведомство.

В машине, помимо 26-летнего водителя, находились 19-летний парень и 21-летняя девушка. В отношении трех молодых людей по признакам незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело.