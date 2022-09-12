Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 8:04

Водитель без страховки сбил 15-летнюю девочку в Ставрополе

Она переходила дорогу в 50 метрах от пешеходного переход
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительной версии, 11 сентября в 20:20 на улице Пригородной 49-летний местный житель наехал на девочку, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетняя госпитализирована с ушибами и ссадинами лица и конечностей. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В отношении водителя составлен материал за отсутствие страховки, – пишет ведомство.

По факту ДТП проводится проверка. Степень ответственности участников аварии устанавливается.

Также напомним, что в Ставрополе на парковке загорелся автомобиль. ЧП попало на видео очевидцев. Инцидент случился на перекрестке улиц Чкалова и Ленина. Пострадавших нет, на месте работает бригада из восьми человек и двух единиц техники. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание.