Водитель без страховки сбил 15-летнюю девочку в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительной версии, 11 сентября в 20:20 на улице Пригородной 49-летний местный житель наехал на девочку, когда она переходила дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетняя госпитализирована с ушибами и ссадинами лица и конечностей. Об этом пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Мужчина был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В отношении водителя составлен материал за отсутствие страховки, – пишет ведомство.

По факту ДТП проводится проверка. Степень ответственности участников аварии устанавливается.

Также напомним, что в Ставрополе на парковке загорелся автомобиль. ЧП попало на видео очевидцев. Инцидент случился на перекрестке улиц Чкалова и Ленина. Пострадавших нет, на месте работает бригада из восьми человек и двух единиц техники. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание.