На Ставрополье водитель два дня подряд ездил пьяный

В дежурную часть обратились граждане, которые сообщили, что возле кафе в селе Старомарьевка они преградили путь водителю, который был в неадеквате. Прибывшие на место автоинспекторы застали спящего на водительском сидении 29-летнего жителя Благодарненского округа. От проверки на алкоголь мужчина отказался. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Однако уже на следующий день водитель, забрав свой автомобиль со спецстоянки, прибыл в село Грачевку, где был остановлен нарядом ДПС за управление с признаками опьянения, – пишет ведомство.

В отношении мужчины составлено два административных протокола. Нарушителю грозит штраф общей суммой в 60 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 3 до 4 лет. Машина отправлена на штрафстоянку, а материалы дела направлены в Мировой суд.