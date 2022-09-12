Ставрополец признан виновным по трем уголовным статьям

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Труновского района поддержала прокуратура. За три уголовных статьи мужчине дали наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 11 лет. Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Согласно материалам суда, подсудимый, находясь в селе Подлесном, 14 июня 2021 года, в ходе конфликта с двумя ранее незнакомыми мужчинами начал стрелять в них из хранящегося не по закону пистолета «Марголина». Цель стрельбы – попытка убить.

В итоге было произведено не менее шести выстрелов. Был поврежден автомобиль одного из потерпевших. Сами мужчины успели спрятаться, и злоумышленник не смог закончить убийство. Теперь мужчина ответит по трем уголовным статьям.