В Пятигорске под колеса машины попал 17-летний житель КЧР

Фото: УГИБДД по СК

В Пятигорске выясняют причины ДТП с молодым человеком, которое произошло 12 сентября около 13 часов на улице Украинской.

Предварительно, водитель «Рено Дастер» с прицепом сбил 17-летнего пешехода. Парень перебегал дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости перекрестка. Юноша - житель Карачаево-Черкесии, с переломом плеча он доставлен в больницу для прохождения обследования и лечения.

За рулем иномарки находился 34-летний житель Степновского округа. Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, в текущем году мужчина 8 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего за превышение скорости. В момент ДТП водитель был трезв.

Проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.