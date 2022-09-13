На Ставрополье дважды поймали пьяного водителя без прав

Ночью сотрудники Госавтоинспекции Кировского округа в станице Марьинской остановили “Шестерку”, за рулем которой был явно пьяный мужчина. Он едва мог разговаривать, кое-как стоял на ногах и не мог вспомнить, кто он и где находится. Личные данные узнать получилось только по паспорту: оказалось, прав гражданин никогда не получал.

— В начале августа он привлекался к адм. ответственности за управление в состоянии опьянения, не имея права управления. Судом ему было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчина отказался от прохождения теста на уровень алкоголя. По факту повторного управления с признаками опьянения собран материал для возбуждения уголовного дела. Нарушителю грозит лишение свободы до 2 лет и крупный штраф либо обязательные или принудительные работы. Автомобиль помещен на штрафстоянку.