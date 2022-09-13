В Ставропольском крае цены на товары упали на 0,7% по сравнению с июлем

Девушка в магазине покупает куриные яйца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индекс потребительских цен на все товары и услуги подсчитали в Северо-Кавказстате. По отношению к июлю 2022 года продовольственные товары подешевели на 1,3%, однако цены непродовольственные товары повысились на 0,3%.

Наблюдается снижение цен на товары и услуги после их подъема с начала года. Так, общий индекс с декабря 2021 составил 108,4%. Продовольствие стало дороже на 7,2%, непродовольственные товары – на 10,4%, а цены на услуги поднялись на 7,9%.

В данный момент овощи в крае подешевели. Так, плодоовощная продукция обходится ставропольцам на 14,6% дешевле.

Правда, мясо и морепродукты стали продаваться дороже. Консервы, детское питание, пельмени, манты, мясо животных, лосось, креветки и кальмары подскочили в цене.

При этом сосиски, сардельки, колбаса, соленая, копченая и маринованная рыба и печень упали в цене.

Подорожание также сказалось на шоколаде, соли, сухих супах, вине, макаронах и некоторых десертах.

Дешевле стали какао, яйца, некоторые крупы, глазированные сырки и пиво.