На Ставрополье поймали обманувшего на 120 тысяч рублей мошенника

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

История мошенника и жертвы начинается с того, что потерпевший мужчина, житель Ессентуков, хотел попасть на военную службу по контракту в органы ФСБ России. Помощь ему предложил Прядкин Михаил Александрович, который представился сотрудником ведомства и за 120 тысяч рублей обещал помочь.

Правда, никакого содействия с получением заветного места мошенник оказать не мог, так как сотрудником ФСБ не являлся, да и помогать даже не думал. Настоящие сотрудники ФСБ узнали об этой ситуации и возбудили в отношении Прядкина уголовное дело. Полученных доказательств хватило, чтобы суд согласился с обвинением.

— Решением Ессентукского городского суда Ставропольского края Прядкин М.А. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 8% заработка в доход государства, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Приговор в законную силу не вступил.