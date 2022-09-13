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Происшествия13 сентября 2022 14:50

На Ставрополье поймали обманувшего на 120 тысяч рублей мошенника

Мужчина представлялся сотрудником ФСБ
Данил Юрков
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

История мошенника и жертвы начинается с того, что потерпевший мужчина, житель Ессентуков, хотел попасть на военную службу по контракту в органы ФСБ России. Помощь ему предложил Прядкин Михаил Александрович, который представился сотрудником ведомства и за 120 тысяч рублей обещал помочь.

Правда, никакого содействия с получением заветного места мошенник оказать не мог, так как сотрудником ФСБ не являлся, да и помогать даже не думал. Настоящие сотрудники ФСБ узнали об этой ситуации и возбудили в отношении Прядкина уголовное дело. Полученных доказательств хватило, чтобы суд согласился с обвинением.

— Решением Ессентукского городского суда Ставропольского края Прядкин М.А. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к наказанию в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 8% заработка в доход государства, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Приговор в законную силу не вступил.