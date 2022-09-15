Комсомольский пруд в Ставрополе закрывает купальный сезон

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Купальный сезон на «Комсаке» начался 1 июня, и за все время до сегодняшнего дня его посетили 670 тысяч человек. Гостям и жителям города пруд запомнился нововведениями, которых не было в прошлом году: клумбы, цветы, газон, оборудованное место для рыбалки.

— Незабываемые впечатления, яркие фото и видео оставил этот сезон благодаря насыщенной культурной и спортивной программе, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Все лето на пруду работал пункт водных аттракционов, пополненный в этом году новинками в виде сап-досок. Обновленные пирсы, лавочки, медицинские комнаты, раздевалки, а также рестораны быстрого питания постоянно работали на территории водоема. За безопасность и порядком круглосуточно следили спасатели и охранники.

Теперь Комсомольский пруд ждет гостей во время проведения фестиваля «На высоте» со своей программой.