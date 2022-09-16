Ярмарки выходного дня будут работать на четырех точках в Ставрополе

Уже завтра, 17 сентября, пройдет День города Ставрополя и Ставропольского края. В честь этого и в рамках акции «Покупай ставропольское!» пройдут ярмарки выходного дня. Покупателей встретят на четырех точках города:

– В субботу, 17 сентября, на улицах Васильева, 35/1, Ленина, 74/17 и Ленина 472;

– В воскресенье, 18 сентября, на улице Серова, 466.

Овощи и фрукты, мясо и сыры, зелень и молочка – все это ждет жителей и гостей города на точках продаж. Продукция, которую продают сельхозпредприятия, не расстроит любителей свежей и настоящей еды прямо со ставропольских ферм.

Также можно не бояться плохой погоды в городе, ведь дожди в городе не ожидаются, а температура воздуха поднимется до +31 градуса. Такой прогноз дал сайт регионального гидрометцентра.