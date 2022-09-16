В Ставрополе на закрытии фестиваля «На Высоте» 19 сентября с концертом выступит группа «Любэ»

Фото: Оргкомитет фестиваля «На высоте»

Всероссийский патриотический форум «На Высоте» закроется 19 сентября на Крепостной горе. Там будет множество выступающих коллективов, в том числе и известная группа «Любэ». Солист группы выступил с видеообращением, где приглашает людей на выступление.

— Мы 19 сентября едем в Ставрополь на закрытие международного молодежного фестиваля рабочей молодежи, где соберутся ребята со всей нашей огромной страны. Будем вас с нетерпением ждать на этом празднике. Приходите, – говорит солист группы «Любэ» в своем обращении.

Напомним, что многодневный фестиваль «На Высоте» пройдет с виртуальной реальностью, звездами и минимум двумя салютами. Самые разные праздничные мероприятия будут проходить в городе к 245-летнему юбилею города Ставрополя. Опубликована полная программа мероприятий на День города Ставрополя 2022.