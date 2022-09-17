В Ставрополе задержали горожанина за вооруженное нападение в спортивном магазине

В Ставрополе возбудили уголовное дело после нападения местного жителя на продавцов спортивного магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Мужчина выбрал несколько товаров и решил их незаметно пронести мимо кассы. Но его планы раскрыли сотрудники магазина, которые попросили клиента остановиться. Горожанин достал нож, стал им размахивать, выломал окно и так ушел. Вскоре его нашли и задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый арестован.