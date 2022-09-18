В Ставрополе полиция разыскивает 74-летнего Георгия Александровича Зайцева

Полиция просит помощи в поисках Георгия Александровича Зайцева. Фото: ЛизаАлерт

На Ставрополье полиция разыскивает 74-летнего жителя краевой столицы Георгия Александровича Зайцева. Мужчина вышел из дома 17 сентября 2022 года и не вернулся. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает основным приметы пропавшего: Рост 160 см, нормального телосложения, с седыми волосами, глаза у мужчины серые. В момент пропажи был одет в серо-зелёную куртку и спортивные брюки.

Если вы располагаете сведениями о местонахождении пропавшего — просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.