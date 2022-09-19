На даче в Ставрополе обнаружили двухэтажную ферму конопли

Двухэтажный домик на даче 38-летний житель Ставрополя решил переоборудовать в ферму конопли. Сказано – сделано. Ферма даже начала приносить урожай. И все бы продолжалось, если бы оперативники не получили наводку на «дачника». Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю ворвались в укромный уголок мужчины, чтобы задержать культиватора.

— В двухуровневом строении полицейские обнаружили 23 куста конопли и изъяли общей сложности более трех килограммов марихуаны и порядка пяти с половиной килограммов частей растений конопли, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина высушивал, измельчал и фасовал продукт на месте роста. Нарколаборатория и все, связанное с незаконным растением, было изъято. В отношении фермера возбуждены уголовные дела за хранение наркотиков и культивирование наркотических растений по статьям 228 часть 2 и 231 часть 1. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.