Невинномысск отметил 197-й день рождения экстремальным забегом и необычным концертом

Празднование Дня города в Невинномысске завершилось концертом

17 сентября 2022 года Невинномысск отпраздновал 197-й день рождения. Спонсором мероприятий выступил «Невинномысский Азот», отметивший в августе свое 60-летие.

Праздник начался на площади ДК Химиков, где прошла общегородская зарядка. После чего на площади перед горадминистрацией прошла церемония вручения городских и краевых наград.

В частности, медаль Ставропольского края «За доблестный труд» III степени из рук министра энергетики, промышленности и связи Ивана Ковалева получил токарь ЦЦРТО МО АО «Невинномысский Азот» Леонид Усачев. А на городскую доску почета были занесены председатель женского совета завода Наталья Дорош и Совет ветеранов предприятия.

Невинномысск ярко отпраздновал 197-й день рождения

На площади 50 лет Октября и бульваре Мира прошли интерактивные, творческие и образовательные мероприятия и мастер-классы.

Также в разных частях города состоялись спортивные состязания. Лучшие команды выбрали на турнире по детскому тэг-регби. Кстати, за развитие этого проекта, реализуемого в Невинномысске с 2019 года, отвечает МХК «ЕвроХим».

В Ледовом дворце, который построили в 2013 году при содействии Минспорта РФ, правительства Ставрополья, администрации Невинномысска и «ЕвроХима», прошли соревнования по хоккею среди любительских команд.

В это же время в другой части города проходил экстремальный забег «Невинномысская миля». Свою выносливость проверили взрослые, подростки и даже дети - для каждой категории разработали отдельные трассы.

В недавно отремонтированном при поддержке «Невинномысского Азота» и «ЕвроХима» комплексе «Олимп» прошли соревнования по волейболу.

Праздник продолжался до позднего вечера

Празднование Дня города в Невинномысске завершилось концертом. Публику должна была порадовать группа «Винтаж», но ее солистка Анна Плетнева по семейным обстоятельствам не смогла приехать. Организаторы успели договориться о выступлении с Анной Семенович, экс-участницей группы «Блестящие» и серебряной призерши чемпионата России по фигурному катанию, которая исполнила свои хиты под хореографическое и музыкальное сопровождение участников «Винтажа».

Кстати, перед концертом состоялась еще одна церемония награждения. Так, председатель Думы Невинномысска Александр Медяник и президент парфюмерно-косметической компании «Арнест» Алексей Сагал стали Почетными гражданам города; глава профсоюзной организации «Невинномысского Азота» Сергей Самофалов получил знак «Общественное признание»; начальнику цеха №8 завода Евгению Вдовину присвоили звание «Заслуженный работник МХК "ЕвроХим"» (это самая высокая из корпоративных наград), а председатель Росхимпрофсоюза Александр Ситнов прикрепил к знамени «Невинномысского Азота» почетный знак Орден «За заслуги перед химической индустрией России» I степени.