На Ставрополье с 21 по 23 сентября ожидается очень сильный ливень, из-за чего существует вероятность природных происшествий. Низины может затопить, дренажные системы перестать работать или сбиться, линии электропередачи могут оторваться, дождевые стоки - забиться.

На дорогах надо быть очень аккуратным и водителям, и пешеходам: видимость на проезжей части будет хуже, ввиду чего можно не заметить переходящего дорогу человека. Возможно увеличение количества ДТП и нарушения в работе транспорта. А также стоит не парковать и не ходить возле старых домов и деревьев.

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует людям запастись свечами, фонариками и быть осторожными на улице. Деревья лучше обходить стороной, так как в них может ударить молния. Во время грозы следует убрать подальше электрические приборы, и на улице следует найти укрытие от непогоды. Также стоит внимательно смотреть на линии электропередачи, чтобы они были в целости и не упали на людей.