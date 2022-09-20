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Общество20 сентября 2022 10:08

В Невинномысске продолжается голосование в конкурсе «Народный участковый»

Город представляет участковый Казбек Кабардов
Данил Юрков

Жители Невинномысска могут проголосовать за майора полиции Казбека Кабардова в отборочном туре всероссийского конкурса «Народный участковый». Мэр города Михаил Миненков рассказал о полицейском:

— Это майор полиции, старший участковый уполномоченный городского отдела МВД России Казбек Кабардов. Он обслуживает участок № 35 от улицы Красноармейской до улицы Крестьянской, где проживает порядка 7,5 тысяч человек.

Майор не только беседует с местными жителями, но и ежедневно обходит участок, устанавливает злоумышленников, предупреждает и пресекает преступления и правонарушения. И это не все его ежедневные задачи.

За участковым множество заслуг, за которые он получил признание. Теперь он может пройти дальше в конкурсе и заслужить звание Народного участкового России.

Мэр Невинномысска призывает граждан поддерживать лучшего участкового города. Именно Казбек Кабардов представляет город во всероссийском конкурсе.