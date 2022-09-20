Мэр Железноводска предложил назвать городской ДК в честь Сергея Пускепалиса

Сергей Пускепалис Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 20 сентября, около 11 часов на 201-м километре трассы «Москва — Ярославль» произошла авария, в которой погиб Сергей Пускепалис, заслуженный артист России, глава международного кинофестиваля «Герой и Время». В ДТП пострадали три человека: одного госпитализировали, двоих спасти не представилось возможным. МДВ России по Ярославской области выясняет обстоятельства произошедшего.

Мэр Железноводска Евгений Бакулин выдвинул предложение назвать городской ДК в честь погибшего. Глава курорта отметил, что актер принимал большое участие в жизни города. У Сергея даже была традиция: он встречал новый год в Железноводске

— Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким. Сергей принимал активное участие в жизни нашего курорта. Очень жаль. Подумали, а почему бы не назвать ГДК в его честь, – пишет глава города-курорта в своих официальных соцсетях.