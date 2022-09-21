Ставропольские спасатели взошли на гору Казбек

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Тематические экспедиции спасателей, как отмечается, стали традицией. На этот раз целью была гора-пятитысячник Казбек, которая находится на российско-грузинской границе. Этот подъем посвящен дню рождения Ставрополя. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Ставрополя.

— Его высота составляет 5033 метра. Знаменитый пятитысячник гордо высится на российско-грузинской границе, – пишет ведомство.

Ставропольские спасатели часто занимаются альпинизмом и становятся участниками акций. Так, в мае 2022 года они прошлись по местам боевых действий Битвы за Кавказ. Из Урупского ущелья сотрудники прошли в ущелье реки Большая Лаба Карачаево-Черкесской республики.

Тем временем в Кисловодске будут обустраивать гору Кольцо. На это выделено 34 млн рублей, которые собрали по программе курортного сбора. Работы планируют завершить к концу этого года.