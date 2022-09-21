Последнее время на Ставрополье доминирует штамм омикрон

На брифинге минздрава Ставропольского края главный внештатный инфекционист Ставрополья Лариса Ткаченко рассказала о том, что коронавирус на данный момент появляется в виде штамма омикрон, в то время как «Кентавр» единичен.

— Надо отметить, что заболевание стало протекать более легко, но заразность очень велика: 1 больной человек может заразить 16 здоровых, – рассказала главный инфекционист.

Также было сказано, что сейчас люди умирают от осложнений. Это в первую очередь дыхательная недостаточность, вирусное поражение легких, а также от хронических заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхолегочных патологий, декомпенсации диабета или тромбоэмболии.

Темпы вакцинации снизились. На это есть причины: во-первых, наши сертификаты действуют год, и это было написано; во-вторых, у людей, как говорит инфекционист, нет веры в эффективность вакцинации. Однако Лариса Ткаченко отметила, что вакцинация «не защищает от того, что вы не заболеете, – она защищает от того, что вы не умрете».