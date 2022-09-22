В Ставрополе 24 сентября пройдет городская ярмарка недвижимости

Ярмарки выходного дня распространяются не только на продукты, но и на недвижимость. Так, в Ставрополе 24 сентября на Александровской площади пройдет «Городская ярмарка недвижимости 2022». Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Администрации города Ставрополя.

— В мероприятии примут участие ведущие застройщики региона, агентства недвижимости и другие представители отрасли. Жители и гости Ставрополя ознакомятся с самыми актуальными предложениями на рынке недвижимости, – пишет ведомство.

На мероприятии будут бесплатные лектории, где можно научиться финансовой грамотности, управлению налогами, работе с интерьером и другим актуальным темам. В это время дети могут развлечься в детских игровых зонах, где их ждет развлекательная программа.

Первая ярмарка недвижимости прошла еще в 2019 году. Тогда ее посетили более 2000 человек. В этом году на нее могут прийти все желающие.