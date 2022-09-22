В преддверии зимы в Ставрополе очищают берега рек

В Ставрополе берега рек Члы, Мамайки и Грушевой чистят от мусора и свалившихся деревьев. Это делается, чтобы поддерживать прибрежные линии в хороших санитарных условиях. Самым сложным этапом считается уборка деревьев, так как крупные стволы надо сперва распилить, а потом вывезти. Складируют распиленную древесину там, куда может добраться техника.

— Следующий этап – уборка мусора по берегам рек. Его собирают в пакеты и также вывозят. За неделю уборки лесники спилили 50 кубов сухих, поваленных, аварийных или больных деревьев, вывезли 15 тонн бытового мусора, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Так как муниципалитет несет ответственность за уборку береговых линий, информация о необходимости уборки берегов рек сразу же переходит в нужные органы.