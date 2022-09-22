На улице Октябрьская в Ставрополе благоустроят территорию, где незаконно стояли гаражи

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

В краевой столице продолжается снос незаконных строений, на этот раз под раздачу попали 80 незаконно построенных гаражей на улице Октябрьская. Как отмечает пресс-служба Администрации города Ставрополя, такие сооружения не только портят внешний вид города, но и часто находятся в охранной зоне коммунальных сетей.

— На улице Октябрьской более 80 гаражей долгое время соседствовали с магистральным газопроводом и теплосетями. К тому же гаражи нередко служили местом сбора асоциальных личностей, что вызывало постоянное беспокойство у местных жителей, – пишет ведомство.

Теперь гаражи снесены, «асоциальным личностям» негде собираться, а коммунальщики могут добраться до теплосетей. Благоустройство этого участка планируется в следующем году. Проект хотят согласовать с жителями микрорайона перед постройкой, однако это будет после. Сейчас жители могут спокойно вздохнуть без незаконных построек под боком.