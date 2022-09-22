На Ставрополье водитель получил 15 суток за отказ от требования остановиться

Накануне вечером на Ставрополье сотрудники ДПС заметили виляющий автомобиль и потребовали остановиться, однако 32-летний житель поселка Коммаяк требование проигнорировал и попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой водитель едва не сбил велосипедиста, а после попытался убежать, бросив машину.

— Водитель бросил автомобиль и попытался убежать,но был задержан. В ходе разговора водитель отрицал,что ехал, и сообщил,что вместе с приятелем употребляли спиртное рядом с авто, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Гражданин даже не подумал, что все машины ДПС оборудованы видеорегистраторами, поэтому попытки соврать оказались тщетны. Правоохранители предложили провериться мужчине на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался. Теперь его арестовали на 15 суток за отказ от требования остановиться, а также водителю грозит от 10 до 15 суток и штраф 30т.р. нарушителю грозит за отказ от освидетельствования.