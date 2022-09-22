На Ставрополье женщина осуждена за 47 эпизодов мошенничества на 80 млн рублей

Фото: пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края

Судебным следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2019 34-летняя жительница Нефтекумского округа совершила 47 эпизодов мошенничества. Женщина предлагала людям взять кредиты в банке и передать деньги ей, обещая помочь с погашением задолженностей. Только вот вскоре она переставала платить и исчезала.

— По указанной схеме злоумышленница в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года совершила 47 преступлений, – сообщают в пресс-службе Прокуратуры Ставропольского края.

Она же предлагала людям покупать отечественные и зарубежные машины по заниженной цене. После получения средств машина не передавалась. С 2018 по апрель 2019 было совершено 7 таких махинаций.

Так, было украдено более 80 млн рублей. Пострадали более 50 человек и организаций. Пятый кассационный суд не удовлетворил жалобы защитника. Женщину приговорили к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. С соучастниками также работает суд, один из них уже осужден.