На Ставрополье 23 сентября отправили на подготовку первые партии мобилизованных

На Ставрополье 22 сентября 2022 года прошло первое совещание по организации частичной мобилизации жителей края. Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что «определены и отрабатываются сроки и задачи по сбору, экипированию, отправке призванных». И в пятницу, 23 сентября, первые партии мобилизованных отправлены на места дислокации для прохождения подготовки и боевого слаживания.

- Вся работа ведется в полном соответствии с законом. Указ Президента России Ставрополье выполнит, - добавил глава региона.

Владимиров отметил, что получившим повестку будет оказана социальная поддержка наравне с теми, кто служит по контракту. И дополнительно помогут семьям, чьи мужчины попали под частичную мобилизацию, если это потребуется.

- Обращаюсь к главам территорий, министрам - каждый должен поименно знать людей, которые будут мобилизованы. Знать их жизненную ситуацию. Необходимо наше личное участие и поддержка, ее должен оказывать каждый, - подытожил губернатор.