В Невинномысске мобилизовали солдат с боевым опытом

В четверг, 22 сентября, стало известно, как будет проходить частичная мобилизация в Невинномысске: все согласно военно-учетным специальностям, солдаты пройдут военную подготовку и будут экипированы. Об этом в своих соцсетях написал мэр города Михаил Миненков.

— Невинномысск также активно в этом [в частичной мобилизации] участвует. На сегодняшний день в городе прошло совещание со всеми руководителями структур. Мы мобилизуем согласно военно-учетным специальностям определенное количество людей. Все наши солдаты будут подготовлены, имеют боевой опыт, обучены, экипированы. Уверен, они будут достойно выполнять боевую задачу, вернутся все живыми ради нашего мирного неба, – говорит глава города.

После указа президента о частичной мобилизации регионы начали выполнять поставленную задачу по набору резервистов. Также все детали были обсуждены на муниципальном уровне городов. Михаил Миненков сказал, что если «вы хотите помочь, можете звонить мне или приходить прямо ко мне в офис в администрации».