В афере на 28 млн и наркоторговле подозревается группа мошенников со Ставрополья

В Ставропольском крае расследуется афера с 12 мошенниками на 28 млн рублей. Подробности сообщает генерал-майор полиции и официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительно, сообщество организовал ранее судимый предприниматель из Ставрополя, возглавлявший две группы, куда были вовлечены как жители региона, так и приезжие - из соседних и государств ближнего зарубежья. Часть предполагаемых участников криминальной организации подыскивала состоятельных людей, ставших фигурантами уголовных дел. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных структур и за деньги обещали решить вопрос о смягчении ответственности или освобождении от нее. Два таких факта на 28 млн задокументировано.

В то время как вторая группа занималась культивацией, хранением и сбытом наркотических средств. При обысках изъята партия марихуаны, весы и упаковочный материал.

Деятельность криминальной структуры выявили и пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и регионального УФСБ России. Следователем Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 159, 210 и 228.1 УК РФ, - комментируют в полиции.

Из 12 подозреваемых четверо - под стражей, трое - под домашним арестом, двое - в федеральном розыске, а личности еще троих устанавливаются. Расследование продолжается.