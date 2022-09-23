Пойманный за мелкое хулиганство на Ставрополье мужчина оказался наркодилером

Все случилось в городе Пятигорске Ставропольского края полиция: накануне полиция поймала 27-летнего жителя города Благодарный за мелкое хулиганство. Однако в отделе при осмотре вещей полиция нашла сверток, который сразу же изъяли и отправили на экспертизу.

Содержимым свертка оказалось 90 граммов синтетического наркотика, который можно разбить более чем на 150 доз. Наркодилер хотел продать наркотик в Пятигорске путем «закладок». Мужчина думал заработать, однако попался даже не на создании закладок, а после совершенного им мелкого хулиганства. Теперь ему вместо штрафа грозит срок.

— В настоящее время в отношении несостоявшегося «кладмэна» возбуждено уголовное дело, следующие 15 лет ему светит провести за колючей проволокой, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.