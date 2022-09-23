Дорожный знак "Проезд запрещен" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время Крестного хода 26 сентября, когда будут переносить освященный в Иерусалиме в 2015 году крест, перекроют три участка дороги. В преддверии праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня крест перенесут из Казанского кафедрального собора в храм Воздвижения Креста Господня Ограничение будет действовать с 16:00 по 18:00.

— Для обеспечения безопасности участников религиозного мероприятия и дорожного движения в этой части города временно прекратят движение транспорта. С 16 до 18 часов 26 сентября проезд закроют по улице Голенева от проспекта Карла Маркса до улицы Московской, – пишет пресс-служба Администрации города Ставрополя.

Объехать перекрытый участок дороги можно по улицам Розы Люксембург, Московской, Казачьей, а также по проспекту Карла Маркса. На дорогах, где перекроют движение, будут стоять информационные щиты. Людей просят заранее выбирать маршруты в объезд ограничению.